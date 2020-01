Cabo Verde conquista duas medalhas de ouro e duas de bronze nos I Jogos Pan-Africanos Special Olympics

Cabo Verde já conquistou duas medalhas de ouro e duas de bronze nos I Jogos Pan-Africanos Special Olympics que decorre no Cairo (Egipto), onde também já conta com dois quartos lugares.

Nesta prova que decorre de 23 a 31 do corrente, Cabo Verde conquistou as primeiras medalhas esta terça-feira, quando Cintia Osvaldina Brito arrecadou o ouro nos 100 metros, Carla Sofia a de bronze, prova na qual Tamires Rodrigues teve de contentar-se com o quarto lugar.

Já esta quarta-feira, a delegação cabo-verdiana no Cairo ganhou mais uma medalha de ouro e uma outra de bronze, conquistadas pelas atletas Cinta Osvaldina e Carla Sofia, respectivamente, nas provas dos 200 metros, ficando Tamires Rodrigues no quarto posto.

Cabo Verde está a participar nos I Jogos Pan-Africanos Special Olympics de sempre, que decorre de 23 a 31 do corrente, no Cairo (Egipto), com uma delegação composta por três atletas, uma treinadora e uma dirigente, todos femininos.