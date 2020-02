Conhecida lista de convocadas de Cabo Verde para o torneio UFOA

A equipa técnica da selecção nacional feminina de futebol, liderada por Silvéria Nédio, convocou 20 atletas para o torneio das Federações Oeste Africanas (UFOA), a realizar de 25 de Fevereiro a 7 de Março, na Serra Leoa.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) essa é a primeira edição do UFOA no futebol feminino.

De acordo com o sorteio, Cabo Verde ficou no grupo A e terá de enfrentar Serra Leoa, Guiné Conacri e Senegal. O grupo B é formado por Mali, Gambia, Libéria e Guiné Bissau.

O estágio da selecção está programado para começar no início da próxima semana.

Das convocadas, a jogarem no país constam Rosângela Ramos do Benz Taxi, Yarin Mendes, Wendi Fonseca, Mara Santos , Dirvania Teixeira, todas do CS Mindelense.

Da equipa Seven Stars foram convocadas, Edna Monteiro, Dara Centeio, Sheila Gonçalves, Irlanda Lopes, Joseane Fernandes, Vanea Moreira e Varsenia da Luz.

Leonora Mendes foi a convocada da equipa Jovens Unidos, Melanie Fortes, Lariza Rodrigues, Silvania dos Santos e Daniela Levido do FC Llana. Do FC Dorense foram chamadas Neusa Fonseca e Romina Rosário .