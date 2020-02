O futebolista internacional cabo-verdiano Jovane Cabral voltou a marcar pelo Sporting de Portugal depois de 11 mês, na primeira liga portuguesa.

O avançado marcou ontem, de grande penalidade, no empate do Sporting, a uma bola, com o Rio Ave, em jogo a contar para a 21ª jornada.

A última vez que o jogador marcou foi a 13 de Março do ano passado na vitória do Sporting, por 3-1, sobre esta mesma equipa, também para o campeonato.

Jovane Cabral, que esta temporada está a ser fustigado por muitas lesões, já fez sete jogos, nenhum a titular, e marcou o seu primeiro golo, contra os quatro que marcou no ano passado, em 33 jogos.