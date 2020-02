Casas fortes

O conceito de casa forte é umelemento importantes na avaliação de uma determinada posição. Estabeleceu-se, na milenar prática do jogo que uma casa forte deve obedecer aos seguintes critérios:

1. Situar-se longe do alcance de peões inimigos; 2. Encontrar-se perto da posição inimiga; 3. Deverá permitir, cedo ou tarde, a sua ocupação por forças “amigas”. A sua criação e exploração é uma das estratégias mais eficazes e comuns no jogo do xadrez. Um dos métodos mais efectivos de tirar partida de uma casa forte é a sua ocupação com uma figura, nomeadamente o cavalo. Este pode a partir daí apoiar todo e qualquer tipo de acção na ala da Dama ou do Rei, mas também no centro. Então, passemos à prática do estudado conceito.

Lilienthal – Botwinnik

Moscovo, 1945

Esta posição surgiu na partida disputada, no final da segunda grande guerra, entre aquele que três anos depois viria a sagrar-se o primeiro campeão soviético, Mikhail Botvinnik, inaugurando uma longa hegemonia comunista no xadrez, apenas curtamente interrompida pelo excêntrico norte-americano Robert (Bobby) Fischer. Todo esse longo palavreado foi para apresentar o condutor das peças pretas, Michael Botwinnik. Seu contraente era Lilienthal: seguramente que o mestre russo conhecia o tema em análise, mas ao jogar 1. f4? sobrestimou a força do cavalo em e5 e, o que é pior, enfraqueceu o ponto e4. Enquanto o cavalo em e5 pode ser expulso por um peão (f6-f7), o mesmo já não acontece com a figura preta que venha ocupar a casa e4, depois do avanço do peão. 1… c5! A luta pela expulsão do cavalo de e5 já começou. 2.Rb1 (se 2.dxc5 Bxe5 3. fxe5 Cd7 4.Cb5 Tc8). 2… c4! 3.Bf5?! (3.Be2 g6 ameaçando Be6-f5 4.g4 h5 5.h3 hxg4 6.hxg4 Th2!) 3...Bxf5 antes da ocupação da casa forte e4 é necessário eliminar os seus guardas. Dxf5 Bb4! Com a ideia de trocar a última figura defensora do ponto e4. 5.Dc2 Td6. 6.Te2 Bxc3 7.bxc3 Ce4 finalmente o cavalo alcança a casa e4. À partida, começa a exercer forte pressão sobre c3 enquanto o seu adversário em e5 não passa de um verbo-de-encher. 8.Ra1 Ta6 9.Dc1 Td8 10.Tc2 Tdd6 11.Cg4 as brancas pretendem trocar o cavalo através de Cg4-f2.11… Tg6! 12.h3 h5! 13.Ce5 Tgb6 14. Cf3 Da3 15. Cg5 Cxc3! 16.Dxa3 Txa3 17.Tdc1 Cb5 18.Cxf7 Txe3 19.Ce5 Rc7 20.g4 Cxd4 21.Td2 Ce2 22.Te1 Cc3 23. Tc1 e as abandonam.

Problema da semana

As brancas jogam e dão mate em 3

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 951 de 19 de Fevereiro de 2020.