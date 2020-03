Firouzja ganha Magistral de Praga 2020

​Após a última ronda do Festival de Xadrez de Praga, que se realizou de 11 a 22 de Fevereiro cinco jogadores ficaram empatados em pontos: Vidit Santosh Gujrathi, Alireza Firouzja, Jan-Krzysztof Duda, David Anton e Sam Shankland.

De acordo com as regras de desempate, Vidit Gujrathi e Alireza Firouzja disputaram duas partidas de xadrez relâmpago para determinar o vencedor. Firouzja venceu os dois jogos e foi coroado campeão. Este foi o maior sucesso do jovem prodígio iraniano de apenas 16 anos na sua ainda curta carreira xadrezística.

Aliás, Alireza Firouzja só foi convidado para o torneio devido às restrições de viagens da China para a Europa e vice-versa que impediram que o grande mestre chinês Wei Yi se deslocasse à capital da república Tcheca para participar no certame para o qual tinha sido convidado.

A ideia de organizar um Festival de Xadrez em Praga surgiu em 2017 e a primeira edição foi realizada em Março de 2019.

Um dos principais objectivos dos organizadores é criar oportunidade para os jogadores tchecos poderem enfrentar jogadores experientes da elite mundial.

As brancas desistem, pois apenas podem prorrogar o mate de torre em h1

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 952 de 25 de Fevereiro de 2020.