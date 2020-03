Selecção feminina de Cabo Verde defronta Mali esta quarta-feira para as meias-finais

​A selecção cabo-verdiana de futebol feminino defronta esta quarta-feira a congénere do Mali na cidade de Makeny, Serra Leoa, num dos jogos das meias-finais da União das Federações Oeste Africana (UFOA).

Na outra meia-final os combinados nacionais do Senegal e da Libéria jogam na cidade de Bó em busca de outro acesso à final.

Cabo Verde qualificou-se para a semi-final ao golear a Guiné Conacri por 3-0 em jogo da terceira e última jornada do Grupo A da Taça da UFOA.

Um “hat-trick” da goleadora Irlanda Lopes, eleita a melhor em campo, garantiu a qualificação do combinado crioulo nesta prova.

Com este triunfo Cabo Verde somou quatro pontos em três jogos, ao terminar o grupo com um empate frente as anfitriãs da Serra Leoa (0-0), derrota para o Senegal (0-2) e com esta goleada à Guiné Conacri por 3-0.

Irlanda Lopes tornou-se na terceira jogadora a fazer um “hat-trick” nesta fase de grupo, assim como Aguissa Diarra, do Mali, e da gambiana Adama Tamba.

Já a formação senegalesa venceu o grupo A com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate.

Cabo Verde vai defrontar, assim, o Mali, uma das mais temidas selecções deste torneio.

As malianas inauguraram o Grupo B com uma goleada expressiva de 6-0 a Gâmbia, na segunda jornada derrotaram a Libéria por 3-0 e encerraram a fase de grupo com triunfo de 2-0 a Guiné Bissau pelo que venceram a poule com nove pontos, com um saldo de 11 golos marcados e nenhum sofrido.

Os dois jogos das meias-finais disputam-se na tarde desta quarta-feira, sendo que Cabo Verde joga o acesso à final com a sua similar do Mali às 16h00 locais (15h00 em Cabo Verde).