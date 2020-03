Edy Tavares em quarentena

O basquetebolista cabo-verdiano, Edy Tavares está, em quarentena juntamente com toda a equipa de basquetebol de Real Madrid.

Esta medida foi tomada pela direcção do clube, após o teste a um dos atletas ter dado positivo para o Covid -19. A informação foi avançada pelo clube, num comunicado.

O Real Madrid avisa que foi de imediato efectuada a recomendação de permanecer em quarentena, quer para a equipa principal de basquetebol, quer a equipa principal de futebol, visto que ambos os plantéis partilham instalações.

Neste sentido, o clube decidiu encerrar as instalações da cidade desportiva e também recomendou que permaneça de quarentena todo o pessoal do Real Madrid que presta serviços nas instalações do clube da capital espanhola.

Os jogos que estavam previstos para hoje e amanhã, relativos à Euroliga de basquetebol e à Liga de futebol, não serão disputados.