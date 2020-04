Avanço da tecnologia no desporto

Numa altura em que temos todos oportunidade de refletir sobre o futuro do desporto, será importante compreender qual a sua posição num mundo globalizado e com rápidos avanços no campo da tecnologia. Neste momento debate-se aquele que será o novo normal para o desporto. Multiplicam-se os webinares a discutir este assunto com especialistas reputados a exprimirem qual a sua opinião fundamentada.

Existe uma área que claramente todos os especialistas acabam por convergir. Esta área é a da inovação tecnológica ao serviço do desporto. O tema não é novo, mas tem se aprofundado nesta altura em que estamos dependentes da tecnologia para retomar algumas das tarefas do nosso quotidiano.

Desde as redes sociais às realidades aumentadas, a tecnologia está a moldar a vida das pessoas de maneiras sem precedentes. À medida que as tecnologias infundem todos os aspetos do mundo desportivo, este está a mudar de maneira notável. O consenso reúne-se à volta de cinco áreas em que a tecnologia influenciará o futuro do desporto.

A primeira área diz respeito ao nível de desempenho atlético. O limite da fisiologia humana está em certa medida encontrada, contudo, e graças à tecnologia vestível, os atletas agora podem incorporar pequenos GPS, acelerômetros e outras ferramentas de coleta de dados em suas roupas. Essas ferramentas rastreiam tudo o que diz respeito a fisiologia dos atletas. Igualmente, a prevalência de câmaras de alta velocidade e alta definição. permite que atletas e equipas gravem seus movimentos em sessões de treino com detalhes sem precedentes. Este processo facilita assim as análises aprofundadas do desempenho atlético.

A segunda área diz respeito à prevenção e o tratamento de lesões. A tecnologia está a tornar o desporto mais seguro de várias maneiras. A evolução de capacetes inteligentes e outras tecnologias vestíveis permite um melhor monitoramento de lesões potencialmente traumáticas. Abre-se assim um caminho para um atendimento médico mais imediato e eficaz. Também oferece uma oportunidade de coletar dados sobre colisões e identificar padrões para melhor prevenção de lesões desportivas. A mesma tendência verifica-se na reabilitação de lesões e está a receber um impulso da tecnologia. Algumas pesquisas sugerem que as utilizações de tecnologias de jogos de realidade virtual podem ajudar no tratamento do pescoço e lesões na coluna vertebral.

A terceira área diz respeito á arbitragem. Os avanços na tecnologia podem oferecer aos árbitros algum alívio. Novas tecnologias - como câmaras de 360 graus e monitores da linha de golo – vão garantir maior precisão na capacidade de ajuizamento.

A quarta área diz respeito ao envolvimento entre atletas e adeptos. Tecnologias como a Internet e as criptomoedas estão descentralizando o mundo do desporto de várias maneiras. Estas vão facilitar relacionamentos sem precedentes entre atletas e adeptos. A 433ken planeia oferecer oportunidades para alguns dos maiores jogadores de futebol do mundo orientarem até cinco talentos de cada vez. Esses mentores serão patrocinados por adeptos de futebol que investem no cultivo da próxima geração de talentos. É uma plataforma única que abrirá novas oportunidades. Esse tipo de interação não seria possível sem avanços na tecnologia.

A quinta área diz respeito à experiência do espectador. A tecnologia não apenas permitirá que os adeptos apoiem a próxima geração de talentos, mas também está a mudar a maneira como os adeptos experimentam as competições. Os adeptos vão continuar a consumir conteúdo desportivo de maneiras mais dispersas. Em vez de se sentar em um horário designado para assistir a um único jogo na TV, os adeptos agora podem transmitir todos os tipos de conteúdos relacionados ao desporto de qualquer lugar (e a qualquer momento) em seus telemóveis, tablets e outros dispositivos.

Cada vez mais emissoras de televisão estão a oferecer experiências de realidade virtual e realidade aumentada para transformar a maneira como os adeptos interagem com o conteúdo desportivo e ajuda os adeptos a sentirem-se parte da ação (mesmo nos sofás em casa).

A tecnologia está a alterar radicalmente o mundo do desporto. À medida que a tecnologia continua a evoluir, as barreiras entre adeptos, atletas e equipas são diminuídas. Deste modo o desporto convida a mais participação em várias plataformas do que nunca antes.

Importante agora é conduzir a tecnologia para um desenvolvimento com impacto positivo na vida dos cidadãos e continue a ser um vetor de melhoria da humanidade.