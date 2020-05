Circuito nacional de xadrez prossegue hoje

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) realiza na tarde deste domingo o Torneio online “Comemorativo ao Dia do Município da Praia” (Circuito Blitz Domingos em casa), que se assinala a 19 do corrente, prova aberta aos jogadores membros.

Segundo a FCX, esta competição enquadra-se no circuito Nacional de Xadrez online “Domingos em Casa”, constituído por um conjunto de torneios Blitz, disputado na plataforma chess.com, iniciado desde 03 deste mês.

O circuito Nacional da modalidade iniciou-se com o Campeonato Nacional Online Blitz, seguido do Torneio Comemorativo Dia das Mães, realizado a 10 do corrente. Termina no dia 31 com o Torneio Comemorativo Dia da Comunicação Social.

O circuito “Domingos em Casa” conta com o concurso de 24 concorrentes e depois das duas primeiras etapas, Mariano Ortega comanda a corrida com 60 pontos, seguido de José Vaz (45), David Mirulla (34), Nalatino Silva (24) e Gil Teixeira (23) nos primeiros cinco postos.

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez é a única de todas as federações desportivas cabo-verdianas que mantém activa as suas competições, no sistema online.

O campeonato nacional presencial, em sénior e júnior, está previsto para quarto trimestre, dependendo da evolução epidemiológica da pandemia do novo coronavírus no País.