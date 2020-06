Novo equipamento da selecção de Cabo Verde feito com plástico retirado do mar

Treze garrafas de plástico dão para produzir uma camisola da seleção cabo-verdiana de futebol, cujo novo equipamento tem 75% desse resíduo retirado dos oceanos, praias e zonas costeiras.

Segundo Paulo Santos, da direcção da comunicação da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), depois de muitos anos sem uma linha em relação aos equipamentos da seleção, a FCF decidiu reformular a marca, desde a imagem corporativa e, por conseguinte, os “Tubarões Azuis”, nome pelo que são conhecidas as selecções nacionais.

E nesta lógica, disse que surgiu a ideia para a camisola principal, que tem os motivos ligados ao mar, essa particularidade de usar a Parley, uma técnica que a empresa fornecedora desenvolveu para vários artigos.

“Sendo Cabo Verde um país oceânico, de ilhas, sendo o símbolo da federação os tubarões, decidimos conjugar essas várias nuances de forma a podermos ter um produto interessante, amigo do ambiente”, salientou Paulo Santos.

Apresentado na 2ª edição da semana dos oceanos em Cabo Verde, que aconteceu de 25 a 29 de Novembro do ano passado, o responsável federativo sublinhou que foi uma forma de chamar atenção para a questão do ambiente.

Para confeccionar uma camisola, Paulo Santos disse que são precisas 13 garrafas de plástico e 75% do equipamento é feito com esse material retirado dos oceanos, através do centro mundial de recolha e tratamento da marca alemã usada pela selecção, a Adidas.

“Infelizmente, ainda não são retirados em Cabo Verde, mas no futuro, desde que haja uma política ambiental para a recolha destes produtos, podemos unir com o nosso fornecedor para a possibilidade de canalizar esses resíduos para o seu centro de tratamento”, perspectivou Santos, nas declarações à Lusa, no dia em que os novos equipamentos foram lançados e as réplicas começaram a ser vendidos online.

O membro da direcção de comunicação da FCF avançou à Lusa que parte das vendas online vão ser canalizadas para um projecto de apoio às antigas glórias do futebol cabo-verdiano, que estão a passar por momentos de dificuldades.

E pensando na questão de género, a mesma fonte disse que pela primeira vez o equipamento tem um formato feminino, esperando que isso também seja motivo de orgulho e de aproximação da selecção aos adeptos cabo-verdianos, no país e na diáspora.

O responsável garantiu que posteriormente os novos equipamentos vão estar à venda em lojas, mas apenas nos quatro aeroportos internacionais de Cabo Verde, na Praia, no Sal, em São Vicente e na Boa Vista.

Questionado sobre a questão do calor, tendo em conta ao material utilizado, Paulo Santos explicou que tudo isso foi acautelado com a tecnologia, que usa plástico reciclado, que é transformado em fio para a confecção de camisolas e sapatos, cujo modelo já é utilizado por equipas como Real Madrid (Espanha) e Bayern Munique (Alemanha).

Devido à pandemia da COVID-19, os jogos da selecção, que deveriam acontecer em Março, foram adiados, mas Paulo Santos garantiu que os novos equipamentos já vão ser utilizados assim que tanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) como a FIFA anunciarem novas datas.

No apuramento para o Campeonato de África das Nações (CAN’2021), Cabo Verde está no terceiro lugar do seu grupo, com dois pontos, menos dois que Camarões e Moçambique, e mais dois que Ruanda.

Em Outubro, a selecção comandada por Pedro Leitão Brito, o Bubista, deveria iniciar a qualificação para o mundial de 2022, no Qatar, no grupo C africano com Nigéria, República Centro Africana e Libéria.