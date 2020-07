Jovane Cabral eleito melhor jogador do mês de Junho da liga portuguesa

O futebolista cabo-verdiano Jovane Cabral foi eleito o melhor jogador da liga portuguesa no mês de Junho com 29,07 por cento (%) dos votos dos treinadores do principal escalão do futebol português, noticia o jornal online A Bola.

Jovane Cabral, 22 anos, participou em todos os quatro jogos disputados pelo Sporting no mês passado, tendo apontado quatro golos. Lucas Fernandes (12,79%), do Portimonense, e Douglas Tanque (10,47%), do Paços de Ferreira, foram os segundo e terceiro mais votados, respectivamente. Na última temporada, o primeiro na equipa principal do Sporting de Portugal, o futebolista fez 31 jogos e marcou quatro golos e na época que está ainda por terminar já leva 16 jogos com cinco golos apontados. O jovem, natural de Santa Catarina de Santiago, que há seis anos representava o Desportivo de Nhagar (Assomada), foi contratado na época 2013/2014 para representar os juniores do clube português. Jovane Cabral estreou-se na selecção de Cabo Verde com 18 anos, num jogo amigável com o Luxemburgo, em Março de 2017. A primeira convocatória para um jogo oficial foi para as eliminatórias do CAN 2017, com a Líbia, realizado no Estádio Nacional, mas não foi utilizado.

