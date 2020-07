The Ocean Race adiada para 2022

A organização da Ocean Race decidiu adiar a prova, confirmando o início da próxima edição apenas em Outubro de 2022, devido a COVID-19. Entretanto, o governo assegurou que mantém firme o seu compromisso em receber a prova na cidade do Mindelo.

Segundo uma nota do governo, a organização do evento decidiu adiar a prova, confirmando o início da próxima edição apenas em Outubro de 2022 em Alicante (Espanha), prevendo-se o seu término no verão de 2023, em Génova Itália, quando se comemora o 50º aniversário do jubileu desta corrida.

“A mudança para a data de início da próxima edição da corrida mundial segue um processo de planeamento estratégico e consultas com as partes interessadas para determinar o melhor caminho a seguir num cenário desportivo impactado pelo COVID-19”, diz a organização, citada pelo governo.

Apesar desta alteração, o Governo assegurou que mantém firme o seu compromisso em receber a prova na cidade do Mindelo.

"Como a primeira cidade anfitriã da África Ocidental, Mindelo permanece firme no seu compromisso de levar a Ocean Race para Cabo Verde em 2022. Esta é uma oportunidade sem precedentes para impulsionar o nosso turismo e economias marítimas e aproveitaremos o tempo extra para melhorar a infraestrutura, aumentar o patrocínio local e fazer todo o possível para preparar nossas ilhas para receber o mundo”, refere o comunicado do executivo.

Recorde-se que a escolha inicial de Cabo Verde foi justificada pela localização do arquipélago, “com forte tradição marítima” e “grande interesse e progresso em iniciativas de sustentabilidade, o que a torna uma opção natural para a corrida".

Sendo assim, os navios que participam na The Ocean Race em 2022-23 irão ficar fundeados no Porto Grande, no Mindelo, cidade, e S. Vicente, a ilha que irá acolher uma das etapas da corrida.

Em 2019, a organização do evento fez o anúncio oficial no seu site, de que a cidade do Mindelo foi seleccionada para acolher a primeira paragem de sempre na África Ocidental da Regata “The Ocean Race” 2021-22.