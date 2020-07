Senegal: Jogos Olímpicos da Juventude adiados para 2026

O Comité Olímpico Internacional acatou a proposta do presidente da República do Senegal, para o adiamento dos Jogos Olímpicos da Juventude (YOG) de 2022 para 2026, face “às responsabilidade e à preocupação com a eficiência imposta pelas circunstâncias actuais”.

A informação é revelada pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), explicando que a “proposta do presidente Macky Sall foi bem recebida pelo presidente do COI Thomas Bach, após discussões aprofundadas sobre o assunto, já que a pandemia do coronavírus não afectou somente as competições desportivas a curto prazo”.

O adiamento de Dakar 2022 permite que o COI, os Comités Olímpicos Nacionais (NOC) e as Federações Internacionais (FI) planeiem melhor asa suas actividades, que foram fortemente afectadas pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, pelos adiamentos subsequentes de grandes eventos desportivos internacionais e pelas consequências operacionais e financeiras da crise global da saúde.

Ao mesmo tempo, sustenta a fonte, “permite que o Senegal continue com os excelentes preparativos para os Jogos Olímpicos da Juventude”.

Os dois líderes, que elogiaram o progresso alcançado até ao momento, renovaram a sua confiança em conjunto no presidente do Dakar 2022, Mamadou Diagna Ndiaye, membro do COI no Senegal, e ambos continuam totalmente comprometidos com o grande sucesso desses Jogos Olímpicos da Juventude, o primeiro evento olímpico de todos os tempos. a ser organizado na África.

O COI e o Senegal entendem que esta notícia será decepcionante para muitos jovens atletas, pelo que ambas as partes apelam ao seu entendimento, alegando que este acordo resulta da grande escala dos desafios operacionais que o COI, os CON e os FI enfrentam após o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.