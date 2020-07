Cabo Verde no pote 4 do sorteio do Mundial de Andebol

Constituição dos potes para o sorteio do Mundial de Andebol foi anunciada ontem. Cabo Verde fica no pote 4.

Depois de uma qualificação histórica para participar num Campeonato do Mundo de Andebol, Cabo Verde ficou integrado com as equipas de Angola, Marrocos, Polónia, República Democrática do Congo, Rússia e uma Seleção americana ainda por apurar.

O sorteio para o campeonato do mundo vai decorrer a 9 de Setembro enquanto a prova vai decorrer de 13 a 31 de Janeiro no Egipto e vai envolver 32 equipas.

Conheça os potes do sorteio:

Pote 1: Alemanha, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Noruega, Portugal e Suécia

Pote 2: Argentina, Argélia, Áustria, Bielorrússia, Catar, Egito, Hungria e Tunísia

Pote 3: Barém, Brasil, Coreia do Sul, França, Islândia, Japão, República Checa e Uruguai

Pote 4: Angola, Cabo Verde, Marrocos, Polónia, República Democrática do Congo, Rússia e Seleção americana