Desporto, amizade e esperança

O Olimpismo é uma filosofia de vida que através do movimento olimpico é regido por 9 princípios fundamentais e 3 valores universais. Os 3 valores do Olimpismo são a amizade, o respeito e a excelência. Coloquei nesta ordem de forma propositada pois só através da amizade e de um profundo respeito devemos poder cultivar a excelência.

É sobre a amizade que o artigo desta semana se refere. Já corre pelo mundo a história dos Kataokas que são o casal japonês recém-nomeados embaixadores Japoneses olímpicos para Cabo Verde durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Os Kataokas chegaram às manchetes no início deste mês depois que sua viagem de lua de mel, que estava planeada para viajar ao redor do mundo, ser paralisada quando a suspensão dos voos de longo curso. O casal, incapaz de continuar sua viagem para a Europa, trocou seu tempo para ajudar a promover os negócios locais na olha do sal. Seus esforços foram recompensados pelo Comitê Olímpico Cabo-verdiano, que lhes ofereceu a chance de se tornarem embaixadores de sua equipa olímpica em Tóquio 2020 depois de ouvir sobre sua situação.

Sem o apoio da comunidade local, os Kataokas não teriam sido capazes de transformar sua situação em algo positivo. Quando ficaram presos, Rikiya se ofereceu para criar vídeos promocionais para hotéis e resorts em troca de hospedagem e alimentação. Graças a uma comunidade solidária, os Kataokas conseguiram subsistir no arquipélago e também estão a ajudar a promover Cabo Verde para o mundo.

O casal teve seus vistos prorrogados e planeiam ficar em Cabo Verde por algum tempo, enquanto as restrições de viagens em todo o mundo devido à pandemia do coronavírus ainda estão em vigor.

Esta história é um símbolo de amizade e hospitalidade cabo-verdiano baseado no ideal olímpico pode servir de exemplo para a importância do Movimento Olímpico a nível mundial. Este simpático casal vai servir como nossos embaixadores locais e trazer de Cabo Verde a Morabeza (a forma típica de receber hóspedes em Cabo Verde) para o Japão.

Os Jogos Olímpicos são um farol de esperança para a humanidade, e história deste casal começa com luta e incertezas para terminar no maior evento global que marcará a vontade da humanidade contra o maior desafio enfrentado neste século.

A nomeação simbólica do Comité Olimpico é igualmente uma forma de reconhecimento de todo o apoio que o povo japonês deu a Cabo Verde ao longo dos anos com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e também com a Embaixada local. É importante para Cabo Verde que alguém do Japão conte a sua experiência durante os Jogos. "

Enquanto os atletas cabo-verdianos disputam na esperança para se qualificarem para Tóquio 2020, para os Kataokas toda esta experiência tem dado a oportunidade de refletir sobre o que significam os Jogos Olímpicos. Para Cabo Verde, será sempre um privilégio reforçar ainda mais estes laços de amizade e que esta seja uma história narrada em Japonês.

Podem continua a seguir a aventura deste casal no Instagram em https://www.instagram.com/rikiya_trip.