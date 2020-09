Cabo Verde joga com Guiné Conacri e Andorra

A selecção nacional de futebol defronta no dia 10 de Outubro, a congénere da Guiné Conacri em mais um jogo de preparação para as eliminatórias do CAN’2022, cuja fase final vai se disputar nos Camarões.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o jogo amigável vai acontecer no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal. Três dias antes, no dia 07 de Outubro, Cabo Verde defronta, também num jogo particular, a Andorra, no Estádio Nacional daquele principado independente, situado entre a França e a Espanha. A selecção de Cabo Verde vai voltar a competir oficialmente entre 09 e 17 de Novembro, defrontando o Ruanda, em jornada dupla das eliminatórias do CAN’2022, conforme a Confederação Africana de Futebol (CAF). Esses jogos referem-se à terceira e quarta jornadas de qualificação do Grupo F, onde também integram Moçambique e os Camarões. O organismo que gere o futebol africano marcou igualmente a data disponível, de 05 a 13 de Outubro, para os jogos amigáveis entre selecções. Os Camarões, que vão receber a fase final da competição, lideram o grupo F de apuramento para o CAN com quatro pontos, os mesmos que Moçambique, enquanto Cabo Verde tem dois e Ruanda ainda não pontuou. Para o Mundial do Qatar, Cabo Verde integra o Grupo C juntamente com a Nigéria, República Centro Africana e Libéria.

