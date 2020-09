CAN’2021: Seleccionador nacional convoca cinco caras novas para os amigáveis com Andorra e Guiné Conacri

O seleccionador cabo-verdiano de futebol chamou cinco caras novas para integrar os trabalhos da selecção para os dois jogos de preparação com o Andorra e Guiné Conacri, a serem disputados a 07 e 10 de Outubro, respectivamente.

Para estes embates amistosos no quadro da preparação de Cabo Verde para os jogos da terceira e quarta jornada de qualificação para o CAN’ 2022, frente ao Ruanda, o seleccionador nacional Pedro “Bubista” Brito chamou 27 jogadores, dos quais cinco que ainda não tinham passagem pela selecção principal de futebol, os Tubarões Azuis AA.

Os laterais Dylan Tavares e Steve Furtado, os médios Patrick Andrade e Willis Furtado e o avançado Willy Semedo são as caras novas da selecção nacional, fazendo assim a primeira chamada destes para o combinado nacional.

Ressalva-se ainda o regresso de Steven Fortes, defesa central, que esteve ausente nas últimas convocatórias devido a lesão.

A lista, segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol, engloba 27 jogadores que em Outubro representam a selecção nacional em duplo amigável.

No dia 07 de Outubro, Cabo Verde defronta Andorra, em Andorra, e no dia 10 será a vez de medir forças com a Guiné Conacri, no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal.

Estes dois jogos amistosos servem de preparação para a terceira e quarta jornada de qualificação para o CAN 2022, frente ao Ruanda.

Cabo Verde já jogou contra Andorra apenas uma vez, em 2018, e frente a Guiné Conacri, são nove os encontros disputados.

Lista dos 27 convocados:

Guarda-redes: Josimar Vozinha (AEL Limassol, Chipre), Elber Évora (AZ Alkmaar Países Baixos) e Mário Évora (Vitoria de Guimarães, Portugal).

Centrais: Diney Borges (FAR Rabat, Marrocos), Carlos Ponck (Basaksehir, Turquia), Steven Fortes (RC Lens, França), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlanda).

Laterais: Dylan Tavares (Stade-Lausanne, Suíça), Stopira (MOL Fehervar, Hungria), Steve Furtado (Beroe, Bulgária), Jeffry Fortes (Sparta Rotterdam, Países Baixos) e Tiago Almeida (Feirense, Portugal).

Médio Centro: Marco Soares (Arouca, Portugal), Hélder Tavares (Giresunspor, Turquia), Kenny Rocha (Nancy, França), Kevin Oliveira (Doxa, Chipre),

Patrick Andrade (Qarabag, Azerbeijao), Bruno Leite (Haugesund, Noruega), e Willis Furtado (FC Masr, Egipto).

Avançados: Ryan Mendes (Al-Nasr, Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Fenerbahçe, Turquia), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Países Baixos), Willy Semedo (Grenoble, França), Zé Luís (FC Porto, Portugal), Julio Tavares (Al-Faisaly, FC Arabia Saudita), Kukula (Beroe, Bulgária) em Patrick Fernandes – Farense (Portugal).