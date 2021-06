Cabo Verde defronta Conacri sábado e domingo em eliminatórias para Afrobasket

A selecção cabo-verdiana feminina de basquetebol, que já se encontra em Conacri, prepara-se para defrontar as locais, sábado e domingo, em jogos de eliminatória de qualificação da Zona 2 para o AfroBasket Sénior Feminino 2021.

Sob a orientação técnica do seleccionador António “Zola” Moreira, a comitiva crioula encontra-se na Guiné (Conacri) onde chegou esta terça-feira, 22, depois de uma escala técnica no Senegal.

A anteceder a deslocação a Conacri, o combinado crioulo reuniu-se na Cidade da Praia com treinos durante quatro dias, em sistema de bolhas, como forma de evitar o contágio do vírus da covid-19 no quadro do protocolo da FIBA.

A equipa técnica quer aproveitar os quatro dias da sua estada em Conacri para contactos e adaptação ao clima e ao pavilhão, pois a selecção crioula está focada na qualificação ao CAN, mas tem vindo a enfrentar dificuldades para treinar no pavilhão do jogo que se encontra, ainda, em obras de beneficiação.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol feminina é constituída por 10 jogadoras, dos quais seis residentes na diáspora e quatro no país.

O apuramento ao Afrobasket2021, de acordo com a Confederação Africana de Basquetebol, realiza-se em Setembro próximo nos Camarões.