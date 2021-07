Afrobasket’2021: Sem precisar de jogar Cabo Verde qualifica-se para a ronda final

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina qualificou-se hoje para a ronda final do Afrobasket’2021, por força da vitória do Uganda frente a Marrocos por 77-65 em partida realizada na cidade marroquina de Rabat.

Esta derrota da equipa nacional de Marrocos, inviabiliza o jogo marcado para 17 do corrente entre ugandeses e cabo-verdianos, na Cidade da Praia, que marcava o encerramento do Grupo E de qualificação para o Afrobasket.

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, face a esta vitória do Uganda, a selecção crioula vai disputar a ronda final do Afrobasket que se realiza de 24 de Agosto a 5 de Setembro em Kigali (Ruanda).

Egipto, Uganda e Cabo Verde são as três selecções do Grupo E qualificadas para a fase final do Afrobasket a ser disputada na capital ruandesa.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina encontra-se desde 03 do corrente a intensificar as estratégias no pavilhão do Tarrafal de Santiago para a recepção ao Uganda, que estava prevista para 17 do corrente.