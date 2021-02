Selecção nacional de basquetebol concentra-se em Tarrafal de Santiago na última fase do estágio

A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina concentra-se, a partir desta terça-feira, no Tarrafal de Santiago para o estágio da última fase de preparação para o torneio de qualificação para o Afrobasket’2021, na Tunísia.

Segundo o seleccionador Emanuel Trovoada, o estágio do Tarrafal de Santiago, onde toda a comitiva ficará numa ‘bolha’, “conforme a imposição da FIBA-África”, para evitar a propagação da covid-19, decorre até 13 do corrente, altura em que a comitiva crioula se desloca para a Tunísia para a última e decisiva fase do torneio de qualificação.

Para a concentração neste concelho do interior de Santiago, a equipa técnica vai contar com o concurso da maioria dos atletas que trabalhou no estágio do pavilhão desportivo Vává Duarte, na sua maioria residentes, onde alguns profissionais internacionais estiveram concentrados, às ordens da equipa técnica.

O grosso dos internacionais cabo-verdianos que militam basquetebol profissional no estrangeiro, sobretudo nos países da Europa, deslocam-se directamente dos seus países de residência para Tunísia onde vão integrar o combinado crioulo.

De acordo com a nova calendarização da FIBA-África, os Tubarões Azuis deslocam-se à Tunísia para disputarem a segunda fase de qualificação.

Neste momento, o combinado cabo-verdiano ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, mais um que Marrocos, menos um que o Uganda e menos dois que o líder Egipto, que foi o anfitrião na primeira fase da prova.

De momento tudo está em aberto já que se qualificam para a fase final do Afrobasket’2021 as três primeiras selecções de cada grupo.