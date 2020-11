Cabo Verde disputa Grupo E de qualificação para o Afrobasket

Cabo Verde vai realizar os jogos de qualificação para a próxima edição do Afrobasket em Alexandria, no Egipto.

Cabo Verde está integrado no Grupo E e vai disputar o apuramento para a edição de 2021 do Afrobasket com as selecções de Marrocos, Egipto e Uganda. Os jogos vão realizar-se na cidade de Alexandria, no Egipto.

Já os restantes jogos de apuramento a serem disputados pelos grupos A, B e C vão ser disputados em Kigali, no Ruanda.

Cabo Verde começa esta ronda de qualificação contra Marrocos, no dia 27 de Novembro. Segue-se o encontro contra o Egipto no dia 28 e a 29 Cabo Verde disputa o último jogo contra o Uganda.

No final da ronda de pré-qualificação, realizada nos Camarões e onde Cabo Verde derrotou as equipas do Chad e do Sudão do Sul, Anderson Correia foi considerado o melhor jogador da selecção nacional e disse ao site da FIBA que Cabo Verde está "num bom grupo" e que o objectivo é, antes de iniciar a participação no torneio de qualificação, "ver filmes de jogos e preparar-nos para cada adversário conforme a necessidade. Temos o talento para competir contra qualquer um e sabemos que eles também terão de se preparar para nós". "Isto é muito importante para a minha equipa porque perdemos o último AfroBasket e sabemos que merecemos estar lá e que somos suficientemente bons para lá estarmos", acrescentou.

