Afrobasket´2021: Cabo Verde estreia-se amanhã ante à congénere de Angola

A selecção de basquetebol cabo-verdiana sénior masculina vai defrontar esta terça-feira, 24, às 18:00, em Kigali Arena, a congénere da Angola, em jogo de estreia no Afrobasket’2021, a acontecer de 24 de Agosto a 05 de Setembro no Ruanda.

Cabo Verde partilha o grupo A com as equipas nacionais do Ruanda, da RD Congo e de Angola.

A comitiva cabo-verdiana já se encontra, desde domingo, 22, naquele país africano e o treinador Emanuel Trovoada conta com 12 jogadores com destaque para Edy Tavares, do Real Madrid da Espanha.

Depois de defrontar os angolanos, Cabo Verde volta a jogar na quinta-feira, 26, com a República Democrática do Congo e termina a fase de grupos no sábado, defrontando o combinado do Ruanda.

A melhor participação de Cabo Verde no Afrobasket aconteceu em 2007 quando conquistou a Medalha de Bronze.

O Afrobasket’2021 vai ser disputado por 16 selecções africanas, e o jogo de estreia vai colocar frente-a-frente as Selecção da Tunísia e da Guiné-Conacri.

De acordo com o regulamento da competição passam aos quartos-de-final os primeiros lugares dos quatro grupos mais os vencedores dos confrontos entre os segundos e os terceiros.