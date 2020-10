Desporto Escolar em África

O Desporto pode contribuir muito para o desenvolvimento físico, social e intelectual dos jovens. É uma ferramenta predominante para a promoção da compreensão mútua, paz e tolerância. O poder do Desporto pode quebrar barreiras culturais, religiosas e ideológicas.

O Desporto tem sido visto como essencial para o desenvolvimento total da criança e jovem. Devido a isso as atividades Desportivas foram incluídas no currículo escolar de inúmeras escolas ao redor do mundo. Em África existem alguns programas de grande destaque no desporto escolar que deveremos olhar com mais atenção. Um dos casos que podemos destacar é do Projeto de Desenvolvimento de Desportos Escolares de Hoffnung (HOPE) em Ogun – Nigéria.

Ao contrário de uma época em que os jovens ficavam desanimados ao escolherem se tornar desportistas, os jovens na Nigéria agora estão sendo incentivados por um Desporto que tem sido visto como uma ferramenta para facilitar ainda mais o crescimento saudável dos jovens.

Além disso, o Desporto Escolar também tem sido visto como uma ferramenta no alto desempenho das crianças nas escolas. Pesquisas mostram que várias crianças que participam de Desportos regularmente tiveram notas muito altas nas disciplinas curriculares. As atividades Desportivas são realmente uma ferramenta que estimulam positivamente as suas capacidades de aprendizagem.

Inúmeros obstáculos foram observados no desenvolvimento na Nigéria. Os jovens e crianças nigerianas enfrentam enormes desafios sociais. Como o país mais populoso da África Subsariana, de acordo com um relatório da ONU, cerca de 35% das crianças e jovens do continente são nigerianos. Exemplos de desafios sociais são: falta de educação de qualidade, falta de acesso a serviços de saúde qualitativos, envolvimento profundo em atividades criminosas, alto nível de desemprego, subemprego e desconexão geral da corrente principal da sociedade e muitos mais.

Ao identificar a vantagem do Desporto e também considerando as restrições enfrentadas pelas crianças e jovens nigerianas, o Projeto HOPE foi estabelecido para incentivar o desenvolvimento desportivo entre os alunos de escolas primárias e secundárias que formam uma fundação na qual o desenvolvimento sólido do Desporto Escolar pode ser estabelecido. Este projeto foi proposto para o desenvolvimento do Desporto Escolar de acordo com o currículo académico. Foi usado o Desporto como ferramenta de aprendizagem e engajamento dos alunos numa visão de interdisciplinaridade e desenvolvimento multilateral do aluno.

O Projeto HOPE também visa aumentar a participação e o envolvimento no Desporto Escolar e na Educação Física nas escolas, beneficiando escolas, alunos e outros participantes da comunidade. A sua visão é promover o desenvolvimento do Desporto Escolar de forma eficaz, confiável, significativa e duradoura em todo o estado de Ogun e na Nigéria.

O Desporto Escolar em África deverá ser ajustado aos desafios sociais dos países no qual eles se encontram e não serem apenas mais um modelo retirado de outro país com condições diferenciadas. Mais do que uma ferramenta de deteção de talentos ao serviço do desenvolvimento desportivo, deve ser um modelo de educação desportiva e estar ao serviço do desenvolvimento da cidadania.