​IDJ vai apoiar Académica do Porto Novo na construção da sua sede

O presidente do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) garante que a instituição que dirige vai apoiar a Associação Académica do Porto Novo na construção da sua sede social. Posição expressa hoje por Frederico Mbassa, durante o lançamento da primeira pedra para a construção da sede social do clube , em Santo Antão.

De acordo com Mbassa, está-se perante um projecto acarinhado pelo IDJ, que "vai ajudar o clube na sua efectivação". A cerimonia foi presidida pelo presidente da câmara do Porto Novo, Aníbal Fonseca, que assegurou “uma contribuição efectiva e directa” da autarquia na construção da infra-estrutura, que, segundo diz, será “muito mais do que a sede da Académica”. Por seu lado , o presidente da Académica do Porto Novo, Nelson Bartolomeu, afirmou que o lançamento da obra, que já está em plena execução, constitui “uma prenda de Natal” para os sócios e simpatizantes do clube. "Trata-se da concretização de um sonho de várias gerações do clube", sublinhou

