Futebol: Ministro classifica de “histórica” a realização da assembleia-geral da UFOA em Cabo Verde

O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, classificou hoje de “histórica” a realização, pela primeira em Cabo Verde, da reunião da assembleia-geral da União das Federações Oeste Africanas (UFOA).

No discurso da abertura do encontro, que contou com a presença de todos os presidentes das federações dos nove estados-membros da zona UFOA, Fernando Elísio Freire apontou que este acontecimento reforça a convicção do Governo de fazer do desporto “um factor de desenvolvimento e instrumento de projecção da imagem internacional” de Cabo Verde.

“Nós queremos nos afirmar no mundo através do desporto e em particular no futebol e esta assembleia-geral, aqui na Cidade da Praia, vem demonstrar que apesar da insularidade e pequenez estamos fortemente engajados em sermos importantes e relevantes no desporto continental, mundial e olímpico”, notou.

Para Fernando Elísio Freire, a escolha do arquipélago para receber este evento num tempo de pandemia é “um sinal inequívoco da credibilidade da marca Cabo Verde, do futebol cabo-verdiano e dos seus dirigentes”.

Por isso, considerou que esta reunião será o lançamento de um mais espaço de concertação e partilha dos dirigentes da região para a consolidação de uma visão comum sobre os desafios do futebol africano.

“Somos um país seguro e de confiança. O Governo, o povo cabo-verdiano e todo o movimento associativo nacional agradecem a oportunidade de receber a assembleia-geral da UFOA”, concluiu.

Por sua vez, o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, disse que desta assembleia-geral pode sair “resultados palpáveis” para o desenvolvimento do futebol na zona oeste-africana.

“A delegação aqui presente tem dado um contributo importante para o desenvolvimento do futebol africano e mundial, pois a zona oeste-africana é do ponto de vista desportivo mais bem referenciando a nível do futebol no continente”, notou Mário Semedo.

Da agenda dos trabalhos constam, entre outros assuntos, a reunião do Comité Executivo da UFOA, sessão do trabalho do director do licenciamento dos clubes da CAF, Muhammad Sidat com os secretários-gerais e a aprovação da acta da última assembleia-geral e do orçamento de funcionamento para 2021.

A apreciação do relatório de actividades de 2020, o plano estratégico 2020/2023 e o programa de actividades para 2021 constituem ainda pontos deste programa, que inclui uma visita da comitiva ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Esta assembleia-geral da UFOA traz a Cabo Verde dois candidatos à presidência da CAF que ainda hoje, à margem do evento, vão fazer o lançamento das suas candidaturas.

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Augusthin Senghor, e o presidente da Federação de Futebol da República Islâmica da Mauritânia, Ahmed Ould Abderrahmane, são os dois candidatos à liderança da Confederação Africana de Futebol (CAF).