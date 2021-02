Papelêlê na equipa principal Leixões

O futebolista internacional cabo-verdiano Hélio Silva, mais conhecido como Papalêlê, que actua na equipa sub-23 do Leixões, foi inscrito na Liga de Portugal e passa ser opção para a equipa principal.

A informação é avançada pelo clube de cidade portuguesa de Matosinhos na sua página oficial, esclarecendo que a inscrição está inserida na política do clube de aposta em jovens valores.

"Pedras, Folha, Papalêlê, Ricardo Ferreira e Morim são as mais recentes promoções ao plantel principal, juntando-se a Tabuaço, Ousmane, André, Isnaba e Vando, que foram inscritos na Liga Portugal na passada quinta-feira", comunica a página do Leixões.

Papalêlê, que em Cabo Verde se destacou ao serviço do Mindelense, já efectuou 12 jogos, tendo apontado um golo na equipa sub-23, que integra a Liga Revelação de Portugal.

Antes de representar o Leixões, Papelêlê esteve na equipa B do Futebol Clube do Porto, onde fez somente duas partidas.

O futebolista de 21 anos é internacional cabo-verdiano de sub-20 e participou da selecção de residentes na qualificação para o Campeonato Africano das Nações para Residentes.

Papalêlê foi considerado o melhor jogador do campeonato de futebol de Cabo Verde da época 2019-2020.