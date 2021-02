Papalêlê bisa e é destaque do Leixões na Liga Revelação portuguesa

O avançado internacional cabo-verdiano Papalêlê voltou a estar em grande na Liga Revelação de Portugal, ao bisar hoje na vitória dos sub-23 do Leixões, por 2-1, sobre o Marítimo.

Em partida do Grupo de Apuramento, Papalêlê marcou os dois golos na conversão de grande penalidade, sendo o segundo depois de sofrer uma falta na grande área do Marítimo.

Papalêlê torna, assim, no melhor marcador da equipa, com quatro golos, e o Leixões passa a somar 22 pontos, menos três que o líder Estoril, nesta segunda fase da competição, que conta com apenas seis equipas.

No último fim-de-semana, o avançado internacional cabo-verdiano Papalêlê fez sua estreia na equipa principal do Leixões, no empate a uma bola com o Mafra.

Depois de boas exibições na formação sub-23 dos Leixões, o jogador foi inscrito na Liga de Portugal e agora passa a ser opção para o treinador José Mota.

Papalêlê, que em Cabo Verde se destacou ao serviço do Mindelense, já efectuou 16 jogos, tendo apontado quatro golos na equipa sub-23, que integra a Liga Revelação de Portugal.

Antes de representar o Leixões, Papalêlê esteve na equipa B do Futebol Clube do Porto, onde fez somente duas partidas.

O futebolista de 22 anos é internacional cabo-verdiano de sub-20 e participou da selecção de residentes na qualificação para o Campeonato Africano das Nações para Residentes.

Papalêlê foi considerado o melhor jogador do campeonato de futebol de Cabo Verde da época 2019-2020.