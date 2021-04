Época futebolística arranca em Santo Antão Norte. Três clubes disputam o título regional

​O campeonato regional de futebol de Santo Antão Norte arranca hoje, no Estádio João Serra, na Ponta do Sol, com a realização do jogo Sinagoga – Rosariense, numa prova que reúne apenas três clubes.

Por isso, a equipa do Santo Crucifixo fica isenta nesta primeira jornada, competição vai ser realizada no sistema todos contra todos a três voltas. Os três clubes, Rosariense, Santo Crucifixo e Sinagoga, que constituem o número mínimo aceite pelos regulamentos, optaram pela participação na competição regional da presente época futebolística, marcada pela pandemia da covid-19. No entanto, a competição está envolta em polémica, porque os outros clubes, Solpontense, Beira Mar, Torreense, Paulense, Foguetões e Janela, decidiram não participar na competição e entendem que a sua posição, assumida em reunião dos clubes com a direcção da Associação de Futebol da Região Norte de Santo Antão (AFRN-SA), é vinculativa para todos os membros da associação. Os outros clubes, juntamente com a AFRN-SA, têm entendimento diferente e defendem que cada clube é livre para decidir se participa ou não no campeonato.

