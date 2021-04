ONAD-CV promove campanha de sensibilização contra dopagem no desporto

A Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde (ONAD-CV) realiza hoje, na Escola Secundária Luciano Garcia, em São Lourenço dos Órgãos, uma campanha de sensibilização contra dopagem no desporto.

À Inforpress, o presidente da Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde, Emanuel Passos, avançou que a campanha tem como objectivo primordial, o reforço da promoção do “jogo limpo” entre os atletas.

Conforme explicou a mesma fonte, para comemorar o Dia do Jogo Limpo, comemorado a 09 de Abril, a ONAD-CV vai realizar esta palestra, a partir das 10:00 na Escola Secundária Luciano Garcia, para abordar questões ligadas à dopagem no desporto, as preocupações, leis e princípios que guiam o “desporto limpo e a competição justa”.

“Nós vamos aproveitar para levar algum atleta de referência nacional para dar o seu testemunho e contribuir, assim para que os jovens atletas possam ter a certeza que é possível vencer no desporto usando apenas sacrifícios”, argumentou.

Para além disso, a mesma fonte adiantou que vão fazer uma pintura no mural do pavilhão da escola com imagens de sensibilização e chamada de atenção para a dopagem.

Emanuel Passos informou ainda que este mês a ONAD-CV vai promover mais actividades do género, nomeadamente, campanhas e palestras de sensibilização a nível nacional, publicidades, aproximação e diálogo com as associações do desporto, entre outros.

“Este ano vão-se realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio e é preciso informar os nossos atletas que irão participar no evento, sobre o assunto”, finalizou.