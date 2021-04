Associação Black Panthers cancela todas actividades desportivas

A Associação Juvenil Black Panthers decidiu cancelar todas as actividades de âmbito desportivas da presente época 2020/2021.

Num comunicado a Associação Black Panthers informa que tomou esta decisão devido ao aumento de número de casos de COVID-19 na cidade da Praia.

A direcção da associação por causa das “restrições impostas pela pandemia, com o agravamento de aumento considerável diariamente registado na cidade da Praia, entendeu, como medida preventiva cancelar todas as actividades de âmbito desportiva na presente época 2020/2021”, lê-se no comunicado.

A associação reitera o firme propósito de estar sempre ao lado da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS), para dar o seu contributo.

Fundada em 31 de Dezembro de 1980, a Associação Black Panthers nasceu com a missão de ajudar os mais necessitados na comunidade onde está sediada, bairro da Várzea, na cidade da Praia, com foco na educação e formação das crianças e jovens.