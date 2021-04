​Santiago Norte: Esperança lidera isolado e São Lourenço quebra invencibilidade do Varandinha

A equipa do Esperança venceu o Inter Cutelo por 2-1 e isolou-se na liderança dos play-off do campeonato regional de futebol de Santiago Norte, com seis pontos, em duas jornadas já disputadas.

Em partida realizada no Estádio Municipal da Calheta, o avançado Zemas foi o homem do jogo ao apontar os dois golos do Esperança, enquanto para o Inter Cutelo marcou o internacional cabo-verdiano Emerson.

No outro jogo desta ronda, um golo solitário do avançado Igor ditou o triunfo do São Lourenço sobre o Varandinha, em partida realizada no Estádio Municipal de Mangui, no Tarrafal de Santiago.

Esta é a primeira derrota da equipa de Varandinha, vencedora da fase regular do campeonato regional de futebol Santiago Norte, fruto de seis vitórias e quatro empates, em dez jogos.

Concluída a segunda jornada, Esperança lidera a tabela classificativa com seis pontos, seguida do São Lourenço e Varandinha (03) e o Inter Cutelo, que ainda não pontuou.

A segunda fase da Liga Santiago Norte é disputada pelos quatro primeiros classificados da fase anterior, Varandinha, São Lourenço dos Órgãos, Inter Cutelo e Esperança da Calheta, no sistema todos contra todos, para se encontrar o campeão de Santiago Norte.