Delta Tarrafal FC e Esperança de Assomada disputam final do torneio de futebol feminino

​As equipas de Delta FC do Tarrafal e Esperança de Assomada, Santa Catarina, disputam este domingo, às 10:00, no Estádio Municipal do Tarrafal, a final do torneio de futebol sénior feminino, a nível da região Santiago Norte.

A iniciativa, que acontece desde 23 de Outubro visando promover a igualdade e a equidade de género em Cabo Verde, foi promovida pela Câmara Municipal do Tarrafal, através do pelouro de Juventude, Cultura e Desporto e a ONG Delta Cultura, em parceira com a associação Les Etoiles de Tarrafal – Cap-Vert. Sob o lema “lugar di mudjer é undi ké kré” (lugar de mulher é onde ela quiser), o torneio contou com a participação de seis equipas dos municípios do Tarrafal, de São Miguel, de Santa Cruz e de Santa Catarina. Pelo caminho ficaram Varandinha, Juventude, Portas Abertas e Chão Bom. “A organização dos encontros de futebol para mulheres visa, fundamentalmente, proporcionar às mulheres uma participação e vivências desportivas de acordo com a sua capacidade e nível motivacional e proporcionando as mesmas oportunidades para todas”, destaca a organização do torneio de futebol sénior feminino. Segundo a organização, o primeiro e segundo classificados vão receber medalhas, e haverá taças para primeiro classificado, melhor marcador e guarda-redes menos batido

