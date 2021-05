FCF apresenta Laboratório e nova plataforma de gestão das competições

A Federação Cabo-verdiana de Futebol apresenta hoje, na Cidade da Praia, a nova plataforma de gestão das competições, laboratório de análises e o novo projecto de desenvolvimento e implementação de projectos de uma melhor gestão das decisões.

De acordo com uma comunicação da FCF, a iniciativa enquadra-se “no investimento na boa governança e numa gestão orientada para a excelência”, pelo que se recorreu a uma empresa de consultoria, que desenvolveu “uma plataforma de desenvolvimento e implementação de projectos disruptivos indutores de inovação, de disponibilização de informação e conhecimento”.

Acredita-se que com esta inovação a FCF terá uma ideia real do seu valor, já que permite identificar as fraquezas e oportunidades mediante a identificação de um conjunto de situações que poderão potencializar a captação de receitas.

Pretende-se, com esta iniciativa, permitir a concretização dos objectivos da FCF, visando contribuir para uma melhor tomada das decisões de gestão, alcançar maior produtividade e garantir um crescimento sustentável.

O novo projecto vai ser apresentado pelo consultor Júlio Delgado.