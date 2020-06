Os jogos de futebol poderão ser retomados a 15 de Agosto. Ou não...

Os jogos de futebol poderão ser retomados a 15 de Agosto. É pelo menos esta a convicção do presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Mário Semedo, líder federativo, falava esta manhã, em conferência de imprensa, na Praia. Contudo, tudo depende das condições criadas para o efeito.

Semedo diz que a FCF deixa em aberto todas as possibilidades, respeitando sempre as opiniões dos clubes e das associações de futebol.

"De qualquer das formas saiu uma resolução que deixou em aberto a possibilidade dessa retoma: 15 de Agosto para as outras ilhas, com excepção de Santiago, que será a partir de 15 de Setembro. É o que existe neste momento. Reconhecemos que face ao período em defeso em que as equipas e os jogadores estão, torna-se mais exigente se se quiser retomar, mas a federação deixa em aberto todas as possibilidades, respeitando sempre a opiniões dos clubes e das associações regionais de futebol", específica.

Mário Semedo relembra que antes da retoma dos jogos há todo um processo que deve ser feito, juntamente com as autoridades sanitárias, como a inspecção dos estádios.

“Avaliação de riscos etc., etc. Tudo isso terá que ser feito previamente, porque o facto de na resolução haver um prazo para essa abertura, não quererá dizer automaticamente que todas as condições estejam criadas. Terá que ser avaliado o risco, terá que ser analisada a situação sanitária de cada infra-estrutura desportiva, todas as situações inerentes digamos a situação para que de facto se possa dizer que estamos em condições ou que não estamos ”, avança.

Mário Semedo realça ainda que o protocolo sanitário implica a disponibilização de recursos financeiros, mas ainda não existe um orçamento dos custos envolvidos.