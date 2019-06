Eliseu quer abrir escola de futebol na Praia

​O futebolista luso-cabo-verdiano Eliseu, que se encontra em Cabo Verde no âmbito das comemorações descentralizadas do 10 de Junho, Dia de Portugal, revelou segunda-feira que pretende abrir uma escola de futebol para “miúdos dos 05 aos 13 anos”, na Cidade da Praia, para a formação de futuros futebolistas.

A revelação foi feita à Inforpress, à margem da sessão de autógrafos na Rua Pedonal.

O antigo jogador do Benfica integra a comitiva do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que está no arquipélago, no âmbito das actividades comemorativas do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.

Sobre esta sua primeira viagem a Cabo Verde, disse estar “impressionado” com a recepção e como a forma como os cabo-verdianos “vivem o benfiquismo” e o futebol.

“Muitas fotos, muitos autógrafos e muitos abraços e isto é muito grato para um jogador (…), cresci no meio de cabo-verdianos e já estava à espera desse calor “, disse o jogador campeão europeu com a selecção de Portugal, no Euro 2016.

Sobre o futebol cabo-verdiano, Eliseu acredita que “está a evoluir muito bem”. As duas presenças na fase final do CAN, acredita, abrem perspectivas de poder vira a “estar presente um dia num Mundial”.

Eliseu revelou que vai jogar por mais uma época e que neste momento está a estudar propostas de clubes de Portugal e do estrangeiro.

“Já houve alguns contactos e convites, sobretudo para saber como eu estou a nível físico e no futuro haverá novidades”, informou o lateral-esquerdo, que tem passagens por Lázio (Itália) e Málaga (Espanha).

Esta terça-feira, em São Vicente, o jogador encontra-se com jovens desportista no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e participa numa recepção à Comunidade Portuguesa, numa das unidades hoteleiras do Mindelo.