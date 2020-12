FCF e associações apontam arranque dos regionais em Fevereiro

Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) indica que algumas associações estão dispostas em iniciar os campeonatos regionais a partir do mês de Fevereiro de 2021.A informação foi avançada, este sábado, à margem da assembleia-geral ordinária, pelo presidente da FCF, Mário Semedo.

Mário Semedo anunciou ainda que o campeonato nacional poderá ser disputado no final de Maio, na ilha do Sal, “por ter melhores condições a nível de infra-estruturas e logísticas”.

“A competição vai ser disputada num modelo concentrado, assim como a prova feminina e o inter-ilhas”, acrescentou.

Para a retoma das actividades assegurou que a FCF vai assumir algumas responsabilidades, nomeadamente o apoio financeiro aos clubes e as despesas com as realizações dos jogos.

“As competições serão sem público, não haverá receitas e obviamente a FCF irá assumir as despesas correntes da organização dos jogos e apoiar os clubes”, explicou.

Mário Semedo alertou, no entanto, que para cumprir o calendário desportivo da época 2020/2021 as provas regionais terão que ser adaptadas a um novo modelo.

Em relação aos escalões de formações prometeu apoiar com materiais desportivos e a nível de procedimentos e protocolo sanitários exigidos.

Contudo, garantiu que vai haver a “flexibilização” de algumas medidas por parte da FCF, depois de se reunir com estruturas de saúde e com o Instituto do Desporto e da Juventude.