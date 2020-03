FCF vai analisar uma nova calendarização para as provas nacionais

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai analisar, junto com as associações, uma nova calendarização para as prova nacionais, depois de o Governo determinar a suspensão, por três semanas, de todas as provas desportivas, como medida de prevenção do covid-19.

Em comunicação de imprensa, a FCF avança que essa situação vai ser avaliada e que novas medidas serão tomadas em função do que acontecer e apela a todas as associações regionais ao “ escrupuloso” cumprimento dessa recomendação do Governo. “Em consequência, fica cancelada a realização do campeonato nacional sub-17 e a Taça de Cabo Verde previstas para arrancarem neste mês de Março e Abril, respectivamente e, ainda, fica condicionada a realização do campeonato nacional sénior masculino, cujo inicio estava previsto para 18 de Abril”, lê-se num comunicado. O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, comunicou esta quarta-feira, na Cidade da Praia, às federações desportivas a suspensão, por três semanas, de todas as provas desportivas, como medida de prevenção do covid-19. Esta decisão foi comunicada numa reunião com todas as federações desportivas do país, na sequência do Governo ter decretado o estado de contingência a nível de Protecção Civil, que aconselha restrições em termos de aglomerados de pessoas. O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, que esteve presente neste encontro, adiantou que a instituição que dirige está de acordo com essa decisão do Governo, por se tratar de um momento de solidariedade. Mário Semedo disse esperar, no entanto, que os clubes venham a ser “ressarcidos” de alguma forma, “no quadro das medidas que o Executivo pensa tomar em relação a outros sectores de actividade.

