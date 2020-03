África Youth Cup’2020 cancela torneio internacional na Cidade da Praia

​A organização da edição da África Youth Cup’2020 decidiu cancelar este evento internacional, inicialmente programado para Abril, na Cidade da Praia, respondendo, assim, às medidas anunciadas pelo Governo perante a pandemia da Covid-19.

“Por mais doloroso que este anúncio possa ser, felicitamos esta medida preventiva do Governo para o salvaguardo da riqueza que constitui a saúde. A equipa do Africa Youth Cup tem vindo a alertar as equipas e árbitros internacionais para a evolução do vírus Covid-19 e da possibilidade de alteração ou mesmo anulação do evento”, lê-se em comunicado enviado à Inforpress.

A coordenadora do projecto, Maria Luzia, sublinhou que esta decisão não constituiu “neste momento, surpresa para nenhum dos participantes”, alegando que “todas as equipas já se encontram informadas e prontas a participar em 2021, na esperança que o vírus seja erradicado até lá”.

A organização manifestou, entretanto, que gostaria de manter o mini torneio feminino local ainda este ano, de forma a promover e preparar as equipas para o Africa Youth Cup’2021 (AYC), que contará com equipas internacionais também femininas e convidados especiais para este evento e actividades paralelas como workshops e palestras.

A organização deste torneio juvenil internacional de futebol promete anunciar posteriormente a data do torneio feminino e do AYC 2021.