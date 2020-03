IGAE sensibiliza operadores económicos para o cumprimento da lei

​A Inspecção Geral das Actividades Económicas encontra-se no terreno a sensibilizar os operadores económicos para o cumprimento da lei, no âmbito das medidas adoptadas pelo Governo face ao surto do novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19.

Em declarações à Inforpress, o inspector-geral da IGAE, Elisângelo Monteiro, adiantou que face à situação global da pandemia do coronavírus são necessárias todas as medidas de prevenção, mas também de fiscalização, sobretudo a nível do controlo dos preços, do armazenamento dos produtos e que, nos últimos dias, se tem notado algumas queixas sobre aumento de preços.

Segundo o inspector, essa “procura irracional sem justificação nenhuma” faz com que os operadores económicos aproveitem dessa mostra da necessidade e se sentirem inclinados em aumentar os preços.

“Estamos a fazer o controlo dos preços e informar claramente os operadores económicos que não haverá margem e se detectarmos irregularidades o infractor será imediatamente detido e apresentado às entidades responsáveis para seguir os procedimentos legais”, avançou.

Os estabelecimentos que estão “inconformes” serão alvo de processo de contra-ordenação, que eventualmente poderá culminar em coima.

Na ocasião, apelou à contribuição de todos os operadores e consumidores para serem “mais cautelosos” em relação à procura excessiva dos produtos, sendo que neste momento essa procura “quase irracional” é desnecessária, já que o país não esta numa situação de crise ou de falta de alimentação.

Cabo Verde registou esta quinta-feira o primeiro caso de Covid-19.

Trata-se de um cidadão de nacionalidade inglesa de 62 anos de idade, que chegou à ilha da Boa Vista no dia 09 de Março e, no dia 16, começou a apresentar um quadro respiratório com tosse e febre.

O Governo decidiu colocar a ilha da Boa Vista em quarentena até 04 de Abril, e anunciou a interdição dos voos domésticos de e para a Boa Vista, interdição de transportes de passageiros através de navios comerciais e de pesca.