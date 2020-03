​Zé Luís deixa mensagem de solidariedade aos cabo-verdianos

O futebolista internacional cabo-verdiano, Zé Luís, enviou uma mensagem de solidariedade aos cabo-verdianos, no momento em que estão confirmados três casos de COVID-19, todos turistas estrangeiros e apenas na ilha da Boa Vista.

Num vídeo publicado na página de facebook da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o avançado, que actua no FC do Porto, pede responsabilidade e aposta na prevenção.

“Estou aqui para manifestar apoio a todos vocês, e espero que neste momento delicado todos nós sejamos responsáveis e consciente do que se passa. Peço a todos que sigam as orientações de prevenção dessa doença. Também peço que se mantenham protegidos dentro e casa, e saem só se for mesmo necessário”, apela.

Outros futebolistas internacionais cabo-verdianos como Garry Rodrigues, Ryan Mendes e Marco Soares também deixaram mensagens de apoio aos cabo-verdianos.

Em Cabo Verde estão confirmados três casos de COVID-19, todos turistas estrangeiros e apenas na ilha da Boa Vista, que está de quarentena.

A pandemia da COVID-19 já provocou mais de 14.700 mortos e mais de 339 mil pessoas estão infectadas em 169 países e territórios. Mais de 99 mil pessoas já recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.