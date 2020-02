Novo seleccionador nacional já trabalha na observação dos potenciais seleccionados

O novo seleccionador de Cabo Verde de futebol, Pedro Leitão Brito “Bubista”, já iniciou a observação dos jogos dos vários campeonatos regionais, como forma de se inteirar -se dos jogadores residentes com vista à criação de uma bolsa de jogadores.​

De acordo com a FCF, o timoneiro nacional pretende com esta aposta potenciar os atletas que militam no futebol interno para poderem vir a pertencer à Selecção Nacional.

Depois de ter iniciado esta observação em alguns jogos na Ilha da Boa Vista, Bubista esteve no final de semana a assistir jogos nas regiões de Santiago Sul e Sal, estando programada uma próxima deslocação ao Fogo.

Antigo capitão da selecção nacional e outrora adjunto de João de Deus na selecção nacional, Bubista, 49 anos, foi apresentado como novo treinador da selecção nacional pelo presidente da FCF, Mário Semedo, em finais de Janeiro e tem como grandes desafios as eliminatórias para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2021 e do Mundial 2022.

Bubista tem como seu adjunto o actual treinador da Académica da Praia, Humberto Bettencourt.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 951 de 19 de Fevereiro de 2020.