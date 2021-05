Selecção Nacional enfrenta selecção olímpica do Brasil

A selecção Nacional de futebol joga, no dia 5 de Junho, com a selecção Olímpica do Brasil, em Belgrado. Depois, os Tubarões Azuis viajam para Dacar onde enfrentarão a selecção senegalesa.

De acordo com uma nota da Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), o jogo do dia 5 foi um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No que se refere aos jogos de preparação na janela FIFA do mês de Junho, a FCF informa que o jogo com a Guiné Bissau, inicialmente previsto para o dia 5, foi remarcado para o dia 10. Isto, tendo em conta que no mesmo dia o Senegal joga, em Dacar com a selecção de Zâmbia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.