​A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), já conta com mais de 200 jogadores inscritos na plataforma Cabo Verde Connect, desenvolvida pela FIFA, para a temporada desportiva 2020/21 junto das respectivas associações regionais.

De acordo com informações da federação nacional da modalidade, o projecto Cabo Verde Connect resulta da plataforma FIFA Connect, e está capacitada para dotar todas as federações de meios de comunicação e sistemas modernos de interacção, através de uma rede informática que gere todas as situações ligadas à gestão do futebol.

Doravante, desde o processo de inscrição e registo dos atletas e demais agentes desportivos, passando pela gestão das competições e outras actividades são literalmente feitas através da Cabo Verde Connect.

Desde o dia 01 de Setembro, os clubes passaram a inscrever os jogadores e o staff técnico nas respectivas associações regionais, através da plataforma, uma forma criada para dar mais transparência e rigor, uma vez que evita, sobretudo a duplicação de inscrição dos atletas.