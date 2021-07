Arrancaram os trabalhos com vista à instalação do novo relvado no estádio da Várzea

Arrancaram os trabalhos com vista à instalação do novo relvado no estádio da Várzea, no âmbito do acordo assinado entre a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e a Câmara Municipal da Praia. O contrato assinado com a DOMO prevê a conclusão dos trabalhos na primeira quinzena de Agosto.

O referido acordo foi assinado no passado 4 de Setembro de 2019. Nos termos do referido acordo, a FCF através do programa Forward da FIFA, compromete-se a instalar um novo relvado no estádio da Várzea, dentro dos padrões da qualidade exigidos pela mesma. Numa nota de imprensa, a FCF diz que o acordo não estabelece um prazo para a instalação, que ficou atrasada devido a COVID-19. Os trabalhos incluem a instalação da relva da última geração, instalação do sistema de irrigação. Reparação do sistema de drenagem, fornecimento e instalação dos bancos de suplentes e do quarto árbitro, balizas, bandeirolas e ainda fornecimento de um kit de manutenção a cargo da empresa DOMO.

