Arouca de Marco Soares sobe à primeira liga portuguesa

A equipa do Arouca, onde milita do capitão da selecção nacional, Marco Soares, conseguiu a promoção à primeira liga portuguesa de futebol.

A façanha foi conseguida com a vitória de 2-0 no segundo jogo dos play-off de acesso à primeira divisão, juntando ao triunfo por 3-0 do jogo da primeira-mão.

Marco Soares, de 36 anos, caso permaneça na formação arouquense, vai fazer a sua quinta época na divisão principal do futebol português.

O futebolista, que no passado dia 17 de Maio completou 15 anos na selecção de Cabo Verde, fez 25 jogos na caminhada do Arouca à primeira divisão.

O médio, formado no Sporting e no Barreirense, tem passagem por União de Leiria e Olhanense, todos em Portugal.

Fora de Portugal teve curtas experiências pelo futebol cipriota, romeno e angolano.

Marco Soares é o jogador mais antigo na selecção de Cabo Verde, 53 internacionalizações e três golos marcados.