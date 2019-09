Marco Soares vai representa o Arouca da terceira divisão portuguesa

​O médio internacional cabo-verdiano Marco Soares deixou o Feirense (II liga) e vai representar o Arouca, da terceira divisão do futebol português.

“A perseverança e a força de vontade têm efeitos mágicos na superação das dificuldades da vida. Aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer”, assim escreveu o jogador na sua página no Facebook.

Marcos Soares termina uma ligação de um ano e meio com o Feirense, tendo, esta época, feito os dois primeiros jogos do campeonato da segunda liga.

O médio, de 35 anos, formado no Sporting e no Barreirense, regressou no ano passado ao futebol português, depois de três épocas ao serviço dos cipriotas do AEL Limasol, nos quais realizou 110 jogos e marcou 10 golos, conquistando duas supertaças.

O jogador, que passou também União de Leiria e Olhanense, tem passagens pelo futebol romeno e angolano. Pela selecção de Cabo Verde, onde tem estatuto de capitão, conta com 48 internacionalizações e três golos apontados.