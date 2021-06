Cabo Verde perde com Senegal por 2-0 na cidade de Thiés

A selecção cabo-verdiana de futebol perdeu esta terça-feira com a sua congénere do Senegal, por 2-0, em jogo amistoso de preparação para os jogos de qualificação para o Mundial 2022, no Estádio Lat Dior, em Thiés.

Numa partida que contou com espectadores nas bancadas, Cabo Verde, que 72 horas atrás tinha feito história ao vencer a selecção olímpica do Brasil, conseguiu dar algum ar de graça à torcida cabo-verdiana residente no Senegal, que se deslocou à cidade de Thiés para apoiar os “Tubarões Azuis”, pois que ao intervalo o “placard” registava um nulo no marcador.

Cabo Verde queria impor o seu futebol, mas encontrou uma selecção senegalesa entrosada que não se estremeceu com a bola que Cabo Verde levou ao poste.

Já na etapa complementar, a selecção senegalesa, uma das maiores referências africanas da actualidade, abriu o “placard” aos 55 minutos num pontapé de livre directo, de Idrissa Gweye para, aos 86 minutos, a estrela senegalesa, Sadio Mané, atacante do Liverpool da Inglaterra, fechar a contagem na cobrança de uma grande penalidade, muito contestada pelas hostes “crioulas”.

O 2-0 confirmou o maior pragmatismo dos “lions de teranga”, neste que foi o 24º confronto entre as duas selecções com supremacia clara dos senegaleses com 17 vitórias.

Cabo Verde termina este ciclo de triplo compromisso na sexta-feira, 11, no terceiro e último jogo amistoso desta fase, desta feita com a equipa nacional da Guiné-Bissau, em Bissau.