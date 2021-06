Cabo Verde vence Madagáscar e regista a primeira vitória em Camarões

A selecção de andebol feminina de Cabo Verde venceu esta terça-feira a sua congénere de Madagáscar, por 30-16, em jogo a contar para a Taça Presidente, prova secundária do CAN que se realiza nos Camarões.

Cabo Verde regista assim a sua primeira vitória de sempre numa fase final da maior montra do andebol africano, numa partida na qual, ao intervalo, já acusava a vitória das cabo-verdianas por 16-10.

Com este triunfo, as convocadas de Ana Seabra ganham direito a disputar esta quinta-feira, 17, a final da Taça Presidente ante a sua similar do Quénia.

Depois de ter ficado pelo caminho na fase de grupo, a comitiva cabo-verdiana nos Camarões traçou como novo objectivo a conquista da Taça Presidente, pelo que continua aberta esta nova pretensão.