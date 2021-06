Cabo Verde joga hoje com Madagáscar em busca da primeira vitória

A selecção de andebol feminina de Cabo Verde defronta hoje a sua congénere do Madagáscar, nos Camarões, em partida a contar para a Taça Presidente, prova secundária do CAN’2021, à procura da sua primeira vitória nesta participação.

O combinado cabo-verdiano, que não conseguiu ultrapassar a fase de grupos inicial, procura neste embate com Madagáscar quebrar a série de duas derrotas em outras tantas partidas, nesta que é a primeira participação da selecção crioula feminina numa fase final do CAN.

Madagáscar entra no caminho de Cabo Verde depois de ter perdido esta segunda-feira para o Quénia por 30-33, pelo que as convocadas de Ana Seabra estão obrigadas a vencer o jogo desta tarde para disputar a final da Taça Independência com as quenianas.

Já nos quartos-de-final desta 24ª edição do CAN’2021, Angola defronta a RD Congo, Tunísia mede forças com a Guiné Equatorial, o Congo Brazaville tem pela frente a sua congénere do Senegal, ao passo que a selecção anfitriã dos Camarões recebe a Nigéria.