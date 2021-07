​O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) realiza este fim-de-semana, 24 e 25, o Festival Olímpico Tokyo2020, na cidade da Praia.

Este evento que terá actividades de demonstração desportivas e transmissão de imagens dos Jogos Olímpicos, acontece no âmbito dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados de 23 de Julho a 08 de Agosto, deste ano, indica uma nota enviada pelo COC.

Segundo o COC, este evento tem como objectivo fazer com que os cabo-verdianos sintam-se mais perto deste evento mundial que neste ano se realiza no Japão.

Com o lema “Sinta o espírito Olímpico", este festival vai decorrer no Largo Quebra Canela.

Conforme a mesma fonte, no sábado, 24, as actividades desportivas irão durar toda a manhã e na parte da tarde será realizada apenas a transmissão de imagens dos Jogos e algumas actividades com pessoas que irão passar pelo local.

Já no domingo, 25 haverá uma demonstração de basket com os participantes do Praia League Basketball.

O COC avisa que devido a pandemia o número de pessoas no evento será reduzido.